Les enfants du patrimoine à La Còla, La Còla Bunoz, Blomac

Informations pratiques

Les enfants du patrimoine à La Còla Vendredi 18 septembre, 09h00 La Còla Bunoz Aude

Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Dans le cadre des dispositifs « Levez les yeux ! » et « Les Enfants du patrimoine », les élèves de 4e et de 3e du collège Antoine-Fauré d’Olonzac seront accueillis pour participer à des visites et à des ateliers.

La Còla Bunoz 22 rue du Minervois Blomac 11700 Aude Occitanie 0686313872 https://lacola.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://lacola.fr/ »}] Patrimoine emblématique de la région, l’ancienne cave coopérative d’Aigne devient un lieu de création et de partage dédié aux productions artistiques contemporaines dans la diversité de leurs expressions. Entre Béziers et Carcassonne, à 25 km de Narbonne. Aires de stationnement.

Dans le cadre des dispositifs Levez les yeux – Les enfants du patrimoine, accueil des élèves de 4e et de 3e du collège Antoine Fauré d’Olonzac. Visites et ateliers.

© Illés Sarkantyu