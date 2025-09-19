Les enfants du patrimoine : visite patrimoniale de Niort Office de tourisme Niort-Marais Poitevin Niort

Les enfants du patrimoine : visite patrimoniale de Niort Vendredi 19 septembre, 09h45 Office de tourisme Niort-Marais Poitevin Deux-Sèvres

Publics : Élémentaire ( Cycle III). Nombre d’élèves maximum : 27. Durée de la visite 1h30. Renseignements auprès de l’Office de Tourisme.

Début : 2025-09-19T09:45:00 – 2025-09-19T14:15:00

Fin : 2025-09-19T09:45:00 – 2025-09-19T14:15:00

Directement en lien avec l’exposition à Port Boinot « Quand les façades racontent l’histoire », la proposition pédagogique est issue du diagnostic patrimonial élaboré par l’agence Paume, en charge du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de Niort. Cette exposition invite à découvrir les grands courants de l’architecture à Niort, du Moyen-Âge à nos jours. Complétée par l’édition 2025 du concours photos de la Ville, elle propose de partir à la découverte du patrimoine niortais et invite aussi à prendre le temps de lever les yeux et de regarder la ville autrement, à travers ses façades et ses décors peints.

Corrélée aux programmes d’histoire et de géographie, l’animation se déroule en deux temps avec une déambulation en centre-ville avec la présentation des édifices emblématiques du centre-ville suivie d’une visite interactive de l’exposition. D’après leurs observations sur le terrain, les élèves seront invités à replacer ces constructions dans les repères spatio-temporels à l’aide d’une frise chronologique et d’un plan du centre-ville. Les élèves seront également invités à s’interroger sur l’architecture et le rôle de ces bâtiments à travers le temps en lien direct avec leur environnement quotidien.

Animation disponible du 13/09 au 13/12.

Organisé par l’Office de tourisme Niort Marais Poitevin

