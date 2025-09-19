Les enfants du patrimoine : visites guidées Musée de la gendarmerie nationale Melun

Les enfants du patrimoine : visites guidées Vendredi 19 septembre, 10h00, 11h15, 13h45, 15h00 Musée de la gendarmerie nationale Seine-et-Marne

Places restantes uniquement pour la visite de 11h15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T11:00:00

Fin : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T16:00:00

À l’occasion de l’événement « Les Enfants du Patrimoine », le Musée de la Gendarmerie Nationale propose quatre visites guidées inédites autour de son bâtiment. Les élèves se laisseront guider à la découverte de l’histoire architecturale du site, de son ancienne fonction militaire à sa transformation en musée.

Une plongée passionnante dans un lieu chargé de mémoire.

Musée de la gendarmerie nationale 1 Rue Emile Leclerc, 77000 Melun, France Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France 0164145464 https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee Les collections évoquent la Maréchaussée, devancière de la Gendarmerie, son évolution, son organisation au cours des siècles : à la Révolution, en 1791, la Maréchaussée devient la Gendarmerie et participe aux guerres révolutionnaires, la Gendarmerie et la conquête de l’Algérie, la Gendarmerie coloniale, la Gendarmerie et le Second Empire.

Visite commentée

