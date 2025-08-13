Les enfants en costume ! Quartier médiéval Péniche Duchesse Anne Pontivy

Péniche Duchesse Anne 2, quai Niemen Pontivy Morbihan

De 6 à 12 ans

Faire découvrir le Moyen Âge aux enfants, rien de mieux qu’une visite en costume ! Habillés aux couleurs et blason des seigneurs de Rohan, filles, garçons et guide parcourront les ruelles étroites du quartier ancien de Pontivy, avant de terminer la visite dans la cour du château. Dans ce lieu, ils s’exerceront au mur de boucliers et à la danse médiévale.

Durée : 1h

Uniquement sur réservation par téléphone ou sur place auprès de l’Office de tourisme de Pontivy Communauté (pas de réservation internet)

Sous réserve de travaux en cours au château, de rares modifications de dernière minute peuvent se produire. .

Péniche Duchesse Anne 2, quai Niemen Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 04 10

