Les enfants font leur cirque Salle du Kelenn Carantec
dimanche 27 septembre 2026 · Salle du Kelenn · Carantec
Informations pratiques
Carantec
Les enfants font leur cirque
Salle du Kelenn 6 Square du Grand Saconnex Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
LES ENFANTS FONT LEUR CIRQUE
Le 27 septembre prochain, plusieurs associations engagées auprès des enfants malades et de leurs familles uniront leurs forces pour lancer la première édition des Enfants font leur Cirque.
UNE JOURNÉE FESTIVE AVANT TOUT
Parce que les enfants ont aussi besoin de rire, de jouer, de rêver et de partager de beaux moments, cette journée sera avant tout joyeuse, familiale et porteuse d’espoir.
Au programme :
– Ateliers de cirque
-Animations
-Ateliers créatifs
-Jeux et défis en famille
-Escape game
-Structures gonflables
-Rencontres avec les associations
Le Cirque Français soutiendra généreusement cette première édition et un manège accueillera petits et grands tout au long de la journée.
Chaque geste compte.
Chaque partage compte.
Chaque soutien nous aide à faire connaître Septembre en Or et à faire grandir cette mobilisation pour les enfants et leurs familles. .
Salle du Kelenn 6 Square du Grand Saconnex Carantec 29660 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Les enfants font leur cirque Carantec a été mis à jour le 2026-09-08 par OT BAIE DE MORLAIX
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