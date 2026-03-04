Les Enfants, Le Noroît, Rennes

Les Enfants Dimanche 8 mars, 15h00 Le Noroît Ille-et-Vilaine

Gratuit

Début : 2026-03-08T15:00:00+01:00 – 2026-03-08T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-08T15:00:00+01:00 – 2026-03-08T16:30:00+01:00

“Les Enfants” est une pièce contemporaine de théâtre britannique qui interroge, avec humour la question de la solidarité des générations, à l’heure de la crise environnementale.

Synopsis

Un couple de physiciens à la retraite vit quelque part au bord de la mer près d’une centrale nucléaire qui vient d’être touchée par un tsunami. Une ancienne collègue qui a participé à la construction de cette centrale arrive un soir pour leur faire une proposition étonnante.

La mise en scène, assurée par Christine Defay, comédienne professionnelle, ajoute un quatrième personnage à la pièce : ce comédien a un rôle de conteur, meneur de jeu ou régisseur, présent sur le plateau, donnant un caractère singulier à la représentation, permettant une forme de distanciation avec des didascalies énoncées.

Quatre comédiens sur le plateau : Pierrette GRASMENIL, Christian LE PETIT, Philippe PIGEON, Hélène RICHY

Ce spectacle est pour tout public.

Le Noroît – 28 rue Charles Géniaux 35000 Rennes

Michel Planque