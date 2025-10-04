Les enfants lisent des histoires aux adultes Bibliothèque Municipale de Canaules et Argentières Canaules-et-Argentières

Les enfants lisent des histoires aux adultes Samedi 4 octobre, 10h00, 10h30 Bibliothèque Municipale de Canaules et Argentières Gard

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T10:30:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Dans cet atelier original, les enfants prennent le rôle de lecteurs et partagent des histoires avec les adultes.

Une belle manière de stimuler la confiance en soi des plus jeunes tout en offrant aux grands un moment de plaisir et de complicité autour des mots.

Bibliothèque Municipale de Canaules et Argentières 30350 Canaules et Argentières Canaules-et-Argentières 30350 Gard Occitanie 0665027107 Bibliothèque ouverte à tous Parking juste à côté

L’atelier des petits mots