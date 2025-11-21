Les Enfants loups, Ame et Yuki Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Les Enfants loups, Ame et Yuki

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 4 – 4 – 5.5 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Dans le cadre du festival Japan@Tyrosse diffusion d’un film d’animation japonais de 2012. A partir de 6 ans.

Film suivit d’un goûter offert par Cinétyr sur présentation du billet de cinéma. Inscription par mail.

Hana tombe amoureuse d’un homme mystérieux qui se révèle être un homme loup . Après sa disparition, elle élève seule ses enfants héritiers d’une double nature.

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

English : Les Enfants loups, Ame et Yuki

As part of the Japan@Tyrosse festival, screening of a Japanese animated film from 2012. Ages 6 and up.

Film followed by a snack offered by Cinétyr on presentation of cinema ticket. Registration by e-mail.

German : Les Enfants loups, Ame et Yuki

Im Rahmen des Festivals Japan@Tyrosse Ausstrahlung eines japanischen Animationsfilms aus dem Jahr 2012. Ab 6 Jahren.

Nach dem Film gibt es einen Snack, der von Cinétyr gegen Vorlage der Kinokarte angeboten wird. Anmeldung per E-Mail.

Italiano :

Nell’ambito del festival Japan@Tyrosse, proiezione di un film d’animazione giapponese del 2012. Dai 6 anni in su.

Film seguito da una merenda offerta da Cinétyr su presentazione del biglietto del cinema. Iscrizione via e-mail.

Espanol : Les Enfants loups, Ame et Yuki

En el marco del festival Japan@Tyrosse, proyección de una película de animación japonesa de 2012. A partir de 6 años.

Película seguida de un tentempié ofrecido por Cinétyr previa presentación de la entrada de cine. Inscripción por correo electrónico.

