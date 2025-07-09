Les enfants mènent l’enquête ! Châteauroux

Les enfants mènent l'enquête ! Châteauroux mercredi 20 août 2025.

Les enfants mènent l’enquête !

2 Place de la République Châteauroux Indre

Tarif : 7 EUR

Mercredi 2025-08-20 10:30:00

2025-08-20 12:30:00

2025-08-20

Pour tous les p’tits drôles de 7 à 12 ans, un jeu-enquête au cœur du quartier historique de Châteauroux. Enigmes, rébus et casse-têtes les attendent pour découvrir le patrimoine en s’amusant !Familles

Dans le grenier de leur grand-mère, Denise et Raoul ont retrouvé le journal de leur ancêtre, Edmond Tixier. Entre les pages de cette relique inestimable, ils ont découvert d’incroyables anecdotes sur la vie de leur aïeul et sur l’histoire de la ville de Châteauroux ! Accompagnés d’un guide, vos enfants partiront avec Denise et Raoul sur les traces de leur ancêtre en cœur de ville. Les énigmes qu’ils résoudront leur permettront-elles de réunir tous les indices nécessaires pour percer le mystère qui entoure la vie de cet ancêtre peu ordinaire ! 7 .

2 Place de la République Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

English :

For all the funny kids from 7 to 12 years old, a game-inquiry in the heart of the historic district of Châteauroux. Enigmas, rebus and puzzles await them to discover the heritage while having fun!

German :

Für alle P’tits drôles von 7 bis 12 Jahren gibt es ein Ermittlungsspiel im Herzen des historischen Viertels von Châteauroux. Rätsel, Rebus und Puzzles warten auf sie, um das Kulturerbe spielerisch zu entdecken!

Italiano :

Per tutti i bambini divertenti dai 7 ai 12 anni, un gioco di investigazione nel cuore del quartiere storico di Châteauroux. Indovinelli, enigmi e rompicapo li attendono per scoprire il patrimonio divertendosi!

Espanol :

Para todos los niños divertidos de 7 a 12 años, un juego de investigación en el corazón del barrio histórico de Châteauroux. ¡Adivinanzas, rompecabezas y rompecabezas les esperan para descubrir el patrimonio mientras se divierten!

