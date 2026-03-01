Les enfants modernes Musée Cantini Marseille 6e Arrondissement

Les enfants modernes

Samedi 14 mars 2026 de 9h30 à 12h.

Samedi 21 mars 2026 de 9h30 à 12h. Musée Cantini 19 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 09:30:00

fin : 2026-03-21 12:00:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-03-21

Rendez-vous au Musée Cantini pour une visite animée destinée aux tout-petits.Enfants

Les tout-petits et leurs familles sont invités à découvrir le musée dans un espace dédié, animé par une médiatrice à travers des jeux et des petits ateliers de manipulation.



Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance (du 14 au 22 mars).



• Enfants à partir de 3 ans

• Durée activité en continu, durée variable

• Animation gratuite + accès aux collections permanentes gratuit

• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Musée Cantini 19 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 83 30 musee-cantini@marseille.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us at the Musée Cantini for an animated tour for toddlers.

L’événement Les enfants modernes Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-03 par Ville de Marseille