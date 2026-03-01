Les enfants modernes Musée Cantini Marseille 6e Arrondissement
Les enfants modernes Musée Cantini Marseille 6e Arrondissement samedi 14 mars 2026.
Les enfants modernes
Samedi 14 mars 2026 de 9h30 à 12h.
Samedi 21 mars 2026 de 9h30 à 12h. Musée Cantini 19 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Rendez-vous au Musée Cantini pour une visite animée destinée aux tout-petits.Enfants
Les tout-petits et leurs familles sont invités à découvrir le musée dans un espace dédié, animé par une médiatrice à travers des jeux et des petits ateliers de manipulation.
Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance (du 14 au 22 mars).
• Enfants à partir de 3 ans
• Durée activité en continu, durée variable
• Animation gratuite + accès aux collections permanentes gratuit
• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .
Musée Cantini 19 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 83 30 musee-cantini@marseille.fr
English :
Join us at the Musée Cantini for an animated tour for toddlers.
