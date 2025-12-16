Les Enfants, par Min’de rien ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Vendredi 16 janvier 2026, 20h30 Ille-et-Vilaine

Le théâtre de l’ADEC – 45 rue Papu à Rennes – accueille la troupe Min’de rien, pour « Les Enfants », une comédie de Lucy Kirkwood.

Pouvons-nous encore sauver la planète pour nos enfants ? Des scientifiques retraités vivent à proximité d’une centrale nucléaire touchée par un tsunami. Face à cette catastrophe, ils s’interrogent sur leur responsabilité. Mystères du présent et secrets du passé se croisent, sur fonds de suspense et d’humour britannique.

* Tarifs : 8 €. 5 €

* Durée : 1h30

Réservez vos places en ligne (adec-theatre-amateur.fr) ou par téléphone (02 99 33 20 01) ou par mail ([contact@adec-theatre-amateur.fr](mailto:contact@adec-theatre-amateur.fr)).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-16T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-16T22:00:00.000+01:00

contact@adec-theatre-amateur.fr 02 99 33 20 01 https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/les-enfants-ven-16-jan-a-20h30

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



