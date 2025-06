Les enfants sont rois au Château de Saumur À chaque chevalier son blason ! Saumur 8 juillet 2025 14:30

Un parchemin vient d’arriver au château ! Il annonce la venue d’un important personnage à l’occasion d’un tournoi.. La mission des enfants retrouver et rassembler les chevaliers des environs.

Un parchemin muni du sceau royal vient d’arriver au château ! Il annonce la venue d’un important personnage à l’occasion d’un tournoi donné par René d’Anjou… La mission des enfants retrouver et rassembler les chevaliers des environs qui devront arborer leurs plus belles couleurs. Il faut alors parcourir le château pour résoudre plusieurs énigmes, décrypter le langage des seigneurs de jadis et reconnaître leurs armes. Un atelier permet de composer son propre blason avant de quitter le tournoi !

Du 08/07 au 28/08/2025 le lundi de 14h30 à 16h. .

CHÂTEAU DE SAUMUR

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 24 40 chateau@saumur.fr

English :

A parchment has just arrived at the castle! It announces the arrival of an important figure for a tournament… The children’s mission: to find and gather the knights in the area.

German :

Ein Pergament ist gerade im Schloss angekommen! Es kündigt die Ankunft einer wichtigen Persönlichkeit anlässlich eines Turniers an! Die Aufgabe der Kinder: die Ritter der Umgebung zu finden und zu versammeln.

Italiano :

Una pergamena è appena arrivata al castello! Annuncia l’arrivo di un personaggio importante a un torneo… La missione dei bambini: trovare e riunire i cavalieri della zona.

Espanol :

Acaba de llegar un pergamino al castillo Anuncia la llegada de un personaje importante a un torneo… La misión de los niños: encontrar y reunir a los caballeros de la zona.

