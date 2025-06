Les enfants sont rois au Château de Saumur Arabesque, grand reporter Saumur 8 juillet 2025 14:30

Devenus grands reporters, les enfants voyagent de Samarcande à Hérat au 15e siècle, puis de Kaboul à Paris au 21e siècle.

Les enfants sont chargés d’une enquête sur les arts de l’islam, le scoop est à portée de main. En atelier, ils relèvent ensuite le défi d’une correspondance à la façon des papiers découpés de Rada Akbar. En espérant que leur carte, aux tons bleus et or, arrive à temps à la rédaction du journal !

Du 08/07 au 28/08/2025 le mardi et jeudi de 14h30 à 16h. .

CHÂTEAU DE SAUMUR

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 24 40 chateau@saumur.fr

English :

The children become great reporters, traveling from Samarkand to Herat in the 15th century, then from Kabul to Paris in the 21st century.

German :

Zu großen Reportern geworden, reisen die Kinder im 15. Jahrhundert von Samarkand nach Herat und im 21. Jahrhundert von Kabul nach Paris.

Italiano :

Come grandi reporter, i bambini viaggiano da Samarcanda a Herat nel XV secolo, poi da Kabul a Parigi nel XXI secolo.

Espanol :

Como grandes reporteros, los niños viajan de Samarcanda a Herat en el siglo XV, y luego de Kabul a París en el siglo XXI.

