Les enfants sont rois au Château de Saumur banquet de fête chez les ducs d’Anjou

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 14:30:00

fin : 2026-02-26 16:00:00

Date(s) :

2026-02-19

Nous invitons les enfants curieux et gourmands à endosser le rôle d’un maître d’hôtel à travers les siècles. Ils découvrent de surprenants aliments venus d’horizons lointains et imaginent des menus festifs pour les ducs d’Anjou.

Grâce à des mini-jeux, les enfants voyagent du Moyen Âge à nos assiettes d’aujourd’hui, tout en explorant l’histoire de l’alimentation sous un nouveau jour. La visite se conclut par la création d’un photophore coloré représentant un banquet médiéval.

PRECISIONS HORAIRES

Du 19/02 au 26/02/2026 le jeudi de 14h30 à 16h. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 24 40 chateau@saumur.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We invite curious, gourmet children to take on the role of a maître d?hôtel through the centuries. They’ll discover surprising foods from far-off lands, and devise festive menus for the Dukes of Anjou.

L’événement Les enfants sont rois au Château de Saumur banquet de fête chez les ducs d’Anjou Saumur a été mis à jour le 2026-01-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME