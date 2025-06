Les enfants sont rois au Château de Saumur Destins de reines jeu de piste en famille Saumur 8 juillet 2025 16:15

Maine-et-Loire

Les enfants sont rois au Château de Saumur Destins de reines jeu de piste en famille CHÂTEAU DE SAUMUR Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 16:15:00

fin : 2025-08-28 18:00:00

Date(s) :

2025-07-08

En équipe ou en solo, performez dans la quête des destins de reines.

Le sens de l’observation et du détail facilitent la résolution des énigmes dissimulées dans le parcours de l’exposition Rada Akbar. L’étoffe des reines. Un mot clé pour définir l’épreuve… Liberté ! Liberté de création, liberté d’expression, liberté d’opinion sont utiles pour déverrouiller codes secrets et serrures des œuvres d’art et remporter ainsi le défi.

PRECISIONS HORAIRES

Du 08/07 au 28/08/2025 le mardi et jeudi de 16h15 à 18h. .

CHÂTEAU DE SAUMUR

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 24 40 chateau@saumur.fr

English :

Team up or go it alone in the quest for queens’ destinies.

German :

Performen Sie als Team oder allein bei der Suche nach den Schicksalen der Königinnen.

Italiano :

Lavorando in squadra o da soli, partecipate alla ricerca dei destini delle regine.

Espanol :

Trabajando en equipo o por tu cuenta, participa en la búsqueda de los destinos de las reinas.

L’événement Les enfants sont rois au Château de Saumur Destins de reines jeu de piste en famille Saumur a été mis à jour le 2025-06-19 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME