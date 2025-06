Les enfants sont rois au Château de Saumur Le jeu des petits cavaliers ! Saumur 8 juillet 2025 14:30

Maine-et-Loire

Les enfants sont rois au Château de Saumur Le jeu des petits cavaliers ! CHÂTEAU DE SAUMUR Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 14:30:00

fin : 2025-08-28 16:00:00

Date(s) :

2025-07-08

Les enfants cherchent des indices pour résoudre les énigmes. Leur mission ? Trouver la bonne solution pour avancer leur pion sur le plateau de petits chevaux géant et remporter la partie !

Depuis les jeux équestres de la période antique jusqu’aux folles courses hippiques des 19e et 20e siècles, les enfants cherchent des indices dans le musée pour résoudre les énigmes de la maîtresse du Jeu. Leur mission ? Trouver la bonne solution pour avancer leur pion sur le plateau de petits chevaux géant et remporter la partie ! L’occasion de découvrir l’histoire de grands champions comme Flying Fox, pur-sang anglais dont l’impressionnant squelette est conservé au château.

PRECISIONS HORAIRES

Du 08/07 au 28/08/2025 le mercredi de 14h30 à 16h. .

CHÂTEAU DE SAUMUR

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 24 40 chateau@saumur.fr

English :

Children search for clues to solve the riddles. Their mission? Find the right solution to move their pawn across the giant pony board and win the game!

German :

Die Kinder suchen nach Hinweisen, um die Rätsel zu lösen. Was ist ihre Aufgabe? Die richtige Lösung zu finden, um ihre Figur auf dem riesigen Brett mit den kleinen Pferden voranzubringen und das Spiel zu gewinnen!

Italiano :

I bambini cercano indizi per risolvere gli enigmi. La loro missione? Trovare la soluzione giusta per muovere la loro pedina sul tabellone gigante dei pony e vincere la partita!

Espanol :

Los niños buscan pistas para resolver los enigmas. ¿Su misión? Encontrar la solución correcta para mover su peón por el tablero gigante de ponis y ¡ganar la partida!

L’événement Les enfants sont rois au Château de Saumur Le jeu des petits cavaliers ! Saumur a été mis à jour le 2025-06-19 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME