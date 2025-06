Les enfants sont rois au Château de Saumur L’histoire de Shirin, reine de Perse Saumur 8 juillet 2025 11:00

Maine-et-Loire

Les enfants sont rois au Château de Saumur L’histoire de Shirin, reine de Perse CHÂTEAU DE SAUMUR Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 11:00:00

fin : 2025-08-28 12:00:00

Date(s) :

2025-07-08

Entre miniatures et poésie persanes, cette visite invite au voyage.

À travers un parcours conté, les enfants découvrent l’histoire de Shirin, reine de l’empire sassanide au 7e siècle. Figure emblématique de la poésie persane, cette souveraine fascine par sa beauté, son pouvoir et sa maîtrise équestre.

PRECISIONS HORAIRES

Du 08/07 au 28/08/2025 le mardi et jeudi de 11h à 12h. .

CHÂTEAU DE SAUMUR

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 24 40 chateau@saumur.fr

English :

With its Persian miniatures and poetry, this tour is an invitation to travel.

German :

Zwischen persischen Miniaturen und Poesie lädt dieser Besuch zu einer Reise ein.

Italiano :

Con le sue miniature e poesie persiane, questo tour è un invito al viaggio.

Espanol :

Con sus miniaturas persas y su poesía, este recorrido es una invitación al viaje.

L’événement Les enfants sont rois au Château de Saumur L’histoire de Shirin, reine de Perse Saumur a été mis à jour le 2025-06-19 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME