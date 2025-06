Les enfants sont rois au Château de Saumur Petit Roi et Grande Princesse Saumur 8 juillet 2025 11:00

Maine-et-Loire

Les enfants sont rois au Château de Saumur Petit Roi et Grande Princesse CHÂTEAU DE SAUMUR Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-07-08 11:00:00

fin : 2025-08-28 12:00:00

2025-07-08

Tout droit sorti d’un conte pour enfants, un tout petit roi mène de drôles d’aventures au château de Saumur.

En compagnie d’une grande et belle princesse, d’une multitude d’enfants malicieux et d’un très célèbre cheval blanc, il découvre les appartements des ducs d’Anjou, monte et descend d’innombrables vis de pierre qui tournent, qui tournent… Et profite même d’un banquet improvisé !

Venez en costume !

PRECISIONS HORAIRES

Du 08/07 au 28/08/2025 le mercredi de 11h à 12h. .

CHÂTEAU DE SAUMUR

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 24 40 chateau@saumur.fr

English :

Straight out of a children?s story, a tiny king has some funny adventures at the Château de Saumur.

German :

Wie aus einem Kindermärchen entsprungen, erlebt ein winziger König im Schloss von Saumur lustige Abenteuer.

Italiano :

Direttamente da una storia per bambini, un piccolo re vive divertenti avventure al castello di Saumur.

Espanol :

Salido de un cuento infantil, un pequeño rey vive divertidas aventuras en el castillo de Saumur.

