Les enfants sont rois au Château de Saumur Petites bêtes au musée !

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 11:00:00

fin : 2026-03-05 12:00:00

Date(s) :

2026-02-11

Au château de Saumur, les enfants partent à la recherche des petites bêtes, à plumes ou à poils, volantes ou galopantes, familières ou fantastiques !

L’atelier ludique permet de faire ses premiers pas au musée pour découvrir les œuvres d’art en s’amusant. Il s’agit d’être rusé comme un renard, ne pas donner sa langue au chat et repartir fier comme un paon avec sa propre petite bête faite maison !

PRECISIONS HORAIRES

Du 11/02 au 05/03/2026 le mercredi de 11h à 12h.

Dates supplémentaires les 20/02 et 27/02. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 24 40 chateau@saumur.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the Château de Saumur, children go in search of little beasts, feathered or furry, flying or galloping, familiar or fantastic!

L’événement Les enfants sont rois au Château de Saumur Petites bêtes au musée ! Saumur a été mis à jour le 2026-01-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME