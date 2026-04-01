Les enfants sont rois au Château de Saumur Renard volant et écureuil grignotant sur les mers

Esplanade Hubert Landais Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 11:00:00

fin : 2026-04-23 12:00:00

Date(s) :

2026-04-16

À travers l’art du petit théâtre japonais Kamishibaï, les enfants partent pour un voyage conté et illustré entre Orient et Occident.

Sous leur regard, pagodes, mandarins, fleurs et oiseaux prendront vie et leur feront le récit des longs voyages en mer depuis la Chine et le Japon vers les ports et les ateliers de Hollande et de France. Une animation poétique et originale, destinée aux plus petits pour découvrir, à travers un périple aux riches décors orientaux, l’importante collection de céramiques du Château-Musée de Saumur.

PRECISIONS HORAIRES

Du 16/04 au 23/04/2026 le jeudi de 11h à 12h. .

Esplanade Hubert Landais Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 24 40 chateau.promotion@saumur.fr

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English :

Through the art of small-scale Japanese Kamishibai theater, children embark on a storytelling and illustrated journey between East and West.

L’événement Les enfants sont rois au Château de Saumur Renard volant et écureuil grignotant sur les mers Saumur a été mis à jour le 2026-03-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME