Les enfants sont rois au Château de Saumur- sur la piste de Bayard

Saumur Maine-et-Loire

Début : 2026-02-19 11:00:00

fin : 2026-02-26 12:00:00

2026-02-19

Entendez l’histoire de Bayard, le cheval enchanté et immortel des quatre fils Aymon, qui a défié Charlemagne.

Il se cache depuis des siècles et personne n’arrive à le voir ou à l’attraper ! Pourtant, il a laissé des indices de son passage au château. Les enfants pourront-ils les reconnaître parmi les objets du musée ?

PRECISIONS HORAIRES

Du 19/02 au 26/02/2026 le jeudi de 11h à 12h. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 24 40 chateau@saumur.fr

English :

Hear the story of Bayard, the enchanted and immortal horse of the four Aymon sons, who defied Charlemagne.

