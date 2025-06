Les enfants sont rois au Château de Saumur Trouve les Charlie, si tu peux ! Saumur 8 juillet 2025 16:15

Cette visite invite petits et grands à explorer les œuvres d’art du Château-Musée de Saumur.

Inspirée des célèbres Où est Charlie ? de Martin Handford, cette visite invite petits et grands à explorer les oeuvres d’art du Château-Musée de Saumur. Que vous soyez seul.e ou accompagné.e, votre sens de l’observation sera votre meilleur atout ! Trouverez-vous le chat sur la tapisserie du Bal des Sauvages, les escargots sur une faïence de Nevers, ou le couvreur sur la maquette de l’École de cavalerie ? Rendez-vous au Château-Musée de Saumur pour relever le défi !

Tout public À partir de 8 ans

PRECISIONS HORAIRES

Du 08/07 au 28/08/2025 le mercredi de 16h15 à 18h. .

CHÂTEAU DE SAUMUR

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 24 40 chateau@saumur.fr

English :

This tour invites young and old alike to explore the works of art at the Château-Musée de Saumur.

German :

Diese Tour lädt Groß und Klein dazu ein, die Kunstwerke im Château-Musée de Saumur zu erkunden.

Italiano :

Questo tour invita grandi e piccini a scoprire le opere d’arte del Château-Musée de Saumur.

Espanol :

Esta visita invita a grandes y pequeños a descubrir las obras de arte del Castillo-Museo de Saumur.

