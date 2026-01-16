Les enfants sont rois au Château de Saumur trouve les Charlie, si tu peux

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 14:30:00

fin : 2026-03-05 16:00:00

Date(s) :

2026-02-11

Inspirée des célèbres Où est Charlie ? de Martin Handford, cette visite invite les enfants à explorer les œuvres d’art du Château-Musée de Saumur.

Seuls ou en équipe, leur sens de l’observation sera leur meilleur atout ! Trouveront-ils le chat sur la tapisserie du Bal des Sauvages, les escargots sur une faïence de Nevers, ou le couvreur sur la maquette de l’École de cavalerie ? Rendez-vous au Château-Musée pour relever le défi !

PRECISIONS HORAIRES

Du 11/02 au 05/03/2026 le mercredi de 14h30 à 16h. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 24 40 chateau@saumur.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Inspired by Martin Handford’s famous Where’s Charlie?, this tour invites children to explore the works of art at the Château-Musée de Saumur.

L’événement Les enfants sont rois au Château de Saumur trouve les Charlie, si tu peux Saumur a été mis à jour le 2026-01-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME