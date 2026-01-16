Les enfants sont rois au Château de Saumur trouve les Charlie, si tu peux Saumur
Les enfants sont rois au Château de Saumur trouve les Charlie, si tu peux
Saumur Maine-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2026-02-11 14:30:00
fin : 2026-03-05 16:00:00
2026-02-11
Inspirée des célèbres Où est Charlie ? de Martin Handford, cette visite invite les enfants à explorer les œuvres d’art du Château-Musée de Saumur.
Seuls ou en équipe, leur sens de l’observation sera leur meilleur atout ! Trouveront-ils le chat sur la tapisserie du Bal des Sauvages, les escargots sur une faïence de Nevers, ou le couvreur sur la maquette de l’École de cavalerie ? Rendez-vous au Château-Musée pour relever le défi !
Du 11/02 au 05/03/2026 le mercredi de 14h30 à 16h. .
Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 24 40 chateau@saumur.fr
Inspired by Martin Handford’s famous Where’s Charlie?, this tour invites children to explore the works of art at the Château-Musée de Saumur.
