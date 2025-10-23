Les enfants terribles de l’art Conférence Place Ste Anne Trégastel

Les enfants terribles de l’art Conférence Place Ste Anne Trégastel jeudi 23 octobre 2025.

Les enfants terribles de l’art Conférence

Place Ste Anne Centre des Congrès Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 17:30:00

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

Conférencier François Courcoux Histoire de l’art

Ouvert à tous. .

Place Ste Anne Centre des Congrès Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 08 25 58 25

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les enfants terribles de l’art Conférence Trégastel a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose