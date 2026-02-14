Les Enfants terribles : écoute commentée, Opéra, Lille

Les Enfants terribles : écoute commentée Dimanche 22 mars, 14h00 Opéra Nord

Sur réservation auprès de l’Opéra

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-22T14:00:00+01:00 – 2026-03-22T15:00:00+01:00

Fin : 2026-03-22T14:00:00+01:00 – 2026-03-22T15:00:00+01:00

À l’occasion de la nouvelle production de l’opéra de Phlip Glass Les Enfants terribles (d’après le roman de Jean Cocteau), profitez d’une séance d’écoute commentée à l’Opéra de Lille.

Aude Ameille, de l’université de Lille, vous livrera les clés essentielles sur l’œuvre et analysera une série d’extraits musicaux.

Opéra Place du Théâtre Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/selection/event/date?productId=10229479981722>mStepTracking=true »}] [{« link »: « https://www.opera-lille.fr/spectacle/les-enfants-terribles/ »}]

Découvrez l’opéra de Philip Glass !

© Lisa Moro