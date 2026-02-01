Les Enfants vont bien Centre socioculturel Le Donjon

Les Enfants vont bien

Centre socioculturel 2 lot. Bois d’amour Le Donjon Allier

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif réduit

-16 ans, Carte Mobilité Inclusion

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 17:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Film de Nathan Ambrosioni avec Camille Cottin, Juliette Armanet

.

Centre socioculturel 2 lot. Bois d’amour Le Donjon 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Film by Nathan Ambrosioni with Camille Cottin, Juliette Armanet

L’événement Les Enfants vont bien Le Donjon a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire