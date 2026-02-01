Les Enfants vont bien Centre socioculturel Le Donjon
Les Enfants vont bien Centre socioculturel Le Donjon samedi 21 février 2026.
Les Enfants vont bien
Centre socioculturel 2 lot. Bois d’amour Le Donjon Allier
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif réduit
-16 ans, Carte Mobilité Inclusion
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 17:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Film de Nathan Ambrosioni avec Camille Cottin, Juliette Armanet
.
Centre socioculturel 2 lot. Bois d’amour Le Donjon 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Film by Nathan Ambrosioni with Camille Cottin, Juliette Armanet
L’événement Les Enfants vont bien Le Donjon a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire