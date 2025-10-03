LES ENFANTS VONT BIEN Vendredi 3 octobre Brides-les-Bains

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-10-03 17:30:00
fin : 2025-10-03 19:30:00

2025-10-03

LES ENFANTS VONT BIEN
Valois de Diamant

De Nathan Ambrosioni
Avec Camille Cottin, Monia ChokrI, Juliette Armanet, Manoâ Varvat et Nina Birman

Sortie en salle : 3 décembre 2025
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64  contact@brides-les-bains.com

English :

THE KIDS ARE FINE
Valois de Diamant

By Nathan Ambrosioni
With Camille Cottin, Monia ChokrI, Juliette Armanet, Manoâ Varvat and Nina Birman

Theatrical release: December 3, 2025

German :

DEN KINDERN GEHT ES GUT
Valois de Diamant

Von Nathan Ambrosioni
Mit Camille Cottin, Monia ChokrI, Juliette Armanet, Manoâ Varvat und Nina Birman

Kinostart: 3. Dezember 2025

Italiano :

I BAMBINI STANNO BENE
Valois de Diamant

Di Nathan Ambrosioni
Con Camille Cottin, Monia ChokrI, Juliette Armanet, Manoâ Varvat e Nina Birman

Uscita: 3 dicembre 2025

Espanol :

LOS NIÑOS ESTÁN BIEN
Valois de Diamant

Por Nathan Ambrosioni
Con Camille Cottin, Monia ChokrI, Juliette Armanet, Manoâ Varvat y Nina Birman

Estreno: 3 de diciembre de 2025

