LES ENFANTS VONT BIEN Vendredi 3 octobre Brides-les-Bains
LES ENFANTS VONT BIEN Vendredi 3 octobre Brides-les-Bains vendredi 3 octobre 2025.
LES ENFANTS VONT BIEN Vendredi 3 octobre
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 17:30:00
fin : 2025-10-03 19:30:00
Date(s) :
2025-10-03
LES ENFANTS VONT BIEN
Valois de Diamant
De Nathan Ambrosioni
Avec Camille Cottin, Monia ChokrI, Juliette Armanet, Manoâ Varvat et Nina Birman
Sortie en salle : 3 décembre 2025
.
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
English :
THE KIDS ARE FINE
Valois de Diamant
By Nathan Ambrosioni
With Camille Cottin, Monia ChokrI, Juliette Armanet, Manoâ Varvat and Nina Birman
Theatrical release: December 3, 2025
German :
DEN KINDERN GEHT ES GUT
Valois de Diamant
Von Nathan Ambrosioni
Mit Camille Cottin, Monia ChokrI, Juliette Armanet, Manoâ Varvat und Nina Birman
Kinostart: 3. Dezember 2025
Italiano :
I BAMBINI STANNO BENE
Valois de Diamant
Di Nathan Ambrosioni
Con Camille Cottin, Monia ChokrI, Juliette Armanet, Manoâ Varvat e Nina Birman
Uscita: 3 dicembre 2025
Espanol :
LOS NIÑOS ESTÁN BIEN
Valois de Diamant
Por Nathan Ambrosioni
Con Camille Cottin, Monia ChokrI, Juliette Armanet, Manoâ Varvat y Nina Birman
Estreno: 3 de diciembre de 2025
L’événement LES ENFANTS VONT BIEN Vendredi 3 octobre Brides-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains