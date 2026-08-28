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Les Enfarinades Fête du Pain La Couvertoirade

dimanche 8 novembre 2026 · La Couvertoirade

Les Enfarinades Fête du Pain La Couvertoirade

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Adresse
Moulin du Rédounel
Ville
12230 La Couvertoirade
Département
Aveyron
Tarif

La Couvertoirade

Les Enfarinades Fête du Pain

Moulin du Rédounel La Couvertoirade Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08
fin : 2026-11-08

Date(s) :
2026-11-08

Fabrication et vente de pizzas
Venez confectionner de délicieuses pizzas et les cuire au four à pain de Cazejourdes !
Alors rendez-vous autour du four à pain pour une vente de pizzas à partir de 11h. L’apéritif est offert par l’association Les Amis de la Couvertoirade. Repas sur place.   .

Moulin du Rédounel La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 55 59  contact@lesamisdelacouvertoirade.fr

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English :

Making and selling pizzas

L’événement Les Enfarinades Fête du Pain La Couvertoirade a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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