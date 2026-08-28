Les Enfarinades Fête du Pain La Couvertoirade
dimanche 8 novembre 2026 · La Couvertoirade
Informations pratiques
La Couvertoirade
Les Enfarinades Fête du Pain
Moulin du Rédounel La Couvertoirade Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
Fabrication et vente de pizzas
Venez confectionner de délicieuses pizzas et les cuire au four à pain de Cazejourdes !
Alors rendez-vous autour du four à pain pour une vente de pizzas à partir de 11h. L’apéritif est offert par l’association Les Amis de la Couvertoirade. Repas sur place. .
Moulin du Rédounel La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 55 59 contact@lesamisdelacouvertoirade.fr
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English :
Making and selling pizzas
L’événement Les Enfarinades Fête du Pain La Couvertoirade a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)