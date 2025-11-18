Les Enforestés Tulle

Du bon usage de la libre évolution , conférence présenté par Christian Barthod, Ingénieur forestier, ancien sous-directeur de la forêt et ancien sous-directeur des espaces protégés.

Entrée et participation libres .

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 97 92 45

