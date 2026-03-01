Les Engagées de l’Yonne 5e édition La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye
Les Engagées de l’Yonne 5e édition La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye samedi 7 mars 2026.
Les Engagées de l’Yonne 5e édition
La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Date et horaire :
Début : 2026-03-07 14:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Mettre en lumière celles qui s’engagent, qui agissent et qui font avancer notre territoire.
La 5e édition des Engagées de l’Yonne récompensera cette année encore des parcours exemplaires, à travers deux distinctions
– La structure engagée
– L’icône icaunaise
Une cérémonie ouverte à tous, pour valoriser l’engagement féminin local et celles qui font bouger les lignes, concrètement.
Merci d’indiquer votre présence pour des raisons logistiques. .
La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 88 93 88 lesengageesdelyonne@gmail.com
