Les Engagées de l’Yonne 5e édition La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye

Les Engagées de l’Yonne 5e édition

La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Mettre en lumière celles qui s’engagent, qui agissent et qui font avancer notre territoire.

La 5e édition des Engagées de l’Yonne récompensera cette année encore des parcours exemplaires, à travers deux distinctions

– La structure engagée

– L’icône icaunaise

Une cérémonie ouverte à tous, pour valoriser l’engagement féminin local et celles qui font bouger les lignes, concrètement.

Merci d’indiquer votre présence pour des raisons logistiques. .

La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 88 93 88 lesengageesdelyonne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Engagées de l’Yonne 5e édition

L’événement Les Engagées de l’Yonne 5e édition Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-02-28 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !