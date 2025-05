LES ÉNIGMES DE LA VIRGULE – Machecoul-Saint-Même, 18 juin 2025 07:00, Machecoul-Saint-Même.

Loire-Atlantique

LES ÉNIGMES DE LA VIRGULE 7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-18

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-06-18

Dans le cadre de Partir en Livre

Chaque mardi, une énigme sera révélée… à résoudre seul ou en famille.

Réponse chaque samedi. .

7 Rue des Bouchers

Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 47 61 bibliotheque@machecoul.fr

English :

Within the framework of Partir en Livre

German :

Im Rahmen von Partir en Livre

Italiano :

Nell’ambito del festival Partir en Livre

Espanol :

En el marco del festival Partir en Livre

L’événement LES ÉNIGMES DE LA VIRGULE Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2025-05-19 par OT Sud Retz Atlantique