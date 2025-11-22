Les énigmes de Noël Ecuries Foullon Doué-en-Anjou
Les énigmes de Noël
Ecuries Foullon Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Début : 2025-11-22
fin : 2025-12-19
2025-11-22 2025-12-20
Les lutins farceurs ont fait des bêtises dans le musée ! Viens l’aider à répondre à leurs énigmes !
Deux animations sont proposées
– L’énigme de Noël les lutins farceurs ont caché la clé du traîneau du Père-Noël. Réponds à leurs énigmes afin de retrouver la clé et sauver la distribution de cadeaux !
Pour les 6-12 ans. Sans réservation. Inclus dans le billet d’entrée.
– La chasse aux bonhommes de neige ! Les lutins farceurs ont caché des bonhommes de neige dans le musée. Retrouve-les vite avant qu’ils ne fondent ! Le musée saura te récompenser !
Pour les moins de 6 ans. Sans réservation, 2 €.
Le jeu se déroule à l’intérieur du musée, la visite est donc payante pour les adultes également.
PRECISIONS HORAIRES
Du 22/11 au 19/12/2025 le vendredi et les week-ends de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
La billetterie ferme à 11h30 et 17h. Durée de l’animation 1h-1h30.
Du 20/12 au 30/12/2025 du lundi au vendredi de 14h à 18h. Les week-ends de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Fermé les 24 et 25 décembre. La billetterie ferme à 11h30 et à 17h. Durée de l’animation 1h-1h30. .
Ecuries Foullon Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 91 58 contact@anciens-commerces.fr
English :
The prankster leprechauns have been up to no good in the museum! Come and help him answer their riddles!
German :
Die Scherzkobolde haben im Museum allerlei Unfug getrieben! Komm und hilf ihm, ihre Rätsel zu lösen!
Italiano :
Gli elfi burloni hanno combinato qualcosa di brutto nel museo! Vieni ad aiutarlo a rispondere ai loro indovinelli!
Espanol :
Los duendes bromistas han hecho de las suyas en el museo ¡Ven y ayúdale a responder a sus acertijos!
