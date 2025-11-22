Les énigmes de Noël Ecuries Foullon Doué-en-Anjou

Les énigmes de Noël

Ecuries Foullon Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-11-22 2025-12-20

Les lutins farceurs ont fait des bêtises dans le musée ! Viens l’aider à répondre à leurs énigmes !

Deux animations sont proposées

– L’énigme de Noël les lutins farceurs ont caché la clé du traîneau du Père-Noël. Réponds à leurs énigmes afin de retrouver la clé et sauver la distribution de cadeaux !

Pour les 6-12 ans. Sans réservation. Inclus dans le billet d’entrée.

– La chasse aux bonhommes de neige ! Les lutins farceurs ont caché des bonhommes de neige dans le musée. Retrouve-les vite avant qu’ils ne fondent ! Le musée saura te récompenser !

Pour les moins de 6 ans. Sans réservation, 2 €.

Le jeu se déroule à l’intérieur du musée, la visite est donc payante pour les adultes également.

PRECISIONS HORAIRES

Du 22/11 au 19/12/2025 le vendredi et les week-ends de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

La billetterie ferme à 11h30 et 17h. Durée de l’animation 1h-1h30.

Du 20/12 au 30/12/2025 du lundi au vendredi de 14h à 18h. Les week-ends de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Fermé les 24 et 25 décembre. La billetterie ferme à 11h30 et à 17h. Durée de l’animation 1h-1h30. .

Ecuries Foullon Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 91 58 contact@anciens-commerces.fr

English :

The prankster leprechauns have been up to no good in the museum! Come and help him answer their riddles!

German :

Die Scherzkobolde haben im Museum allerlei Unfug getrieben! Komm und hilf ihm, ihre Rätsel zu lösen!

Italiano :

Gli elfi burloni hanno combinato qualcosa di brutto nel museo! Vieni ad aiutarlo a rispondere ai loro indovinelli!

Espanol :

Los duendes bromistas han hecho de las suyas en el museo ¡Ven y ayúdale a responder a sus acertijos!

L’événement Les énigmes de Noël Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2025-11-07 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME