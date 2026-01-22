Les énigmes de Pâques Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

Les énigmes de Pâques

Doué-la-Fontaine 279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Date :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-04

Venez résoudre les énigmes du lapin de Pâques en famille.

Chasse aux lapins de Pâques retrouve les lapins cachés dans les boutiques, si tu les trouves tous, une récompense t’attend !

Énigmes du lapin de Pâques résous les énigmes du lapin de Pâques et, si tu y parviens, une récompense t’attend !

PRECISIONS HORAIRES

Du 04/04 au 12/04/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.

Horaires de dernière entrée le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends à 11h30 et à 18h. .

+33 2 41 52 91 58 contact@anciens-commerces.fr

English :

Come and solve the Easter Bunny’s riddles with your family.

