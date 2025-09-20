Les énigmes de Raymond, le chevalier au Loup Château médiéval de Simiane-la-Rotonde Simiane-la-Rotonde

Les énigmes de Raymond, le chevalier au Loup Château médiéval de Simiane-la-Rotonde Simiane-la-Rotonde samedi 20 septembre 2025.

Les énigmes de Raymond, le chevalier au Loup 20 et 21 septembre Château médiéval de Simiane-la-Rotonde Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Prenez part aux énigmes du chevalier Raymond, le chevalier au Loup. Ces énigmes vous permettront de visiter le Château et d’en apprendre les secrets. Serez-vous à la hauteur ?

Une reconstitution 3D du château sera disponible lors de votre visite.

Une exposition d’anciens costumes sera présente pour l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025.

Château médiéval de Simiane-la-Rotonde 1 Rue du Château, 04150 Simiane-la-Rotonde Simiane-la-Rotonde 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492731134 https://www.simiane-la-rotonde.fr/le-chateau-et-sa-rotonde/visite-chateau-rotonde.php https://www.instagram.com/simiane_la_rotonde/;https://www.facebook.com/ServiceCultureldeSimianeLaRotonde/?locale=fr_FR Le château et sa rotonde sont classés au titre des Monuments Historiques depuis 1862.

En visitant le château de Simiane-la-Rotonde, vous plongerez dans une histoire millénaire. Propriété des Agoult-Simiane, il connut plusieurs remaniements importants au gré de périodes d’intenses activités ou d’abandons partiels. La pièce maîtresse du château est la salle haute du donjon avec sa magnifique coupole et ses nervures se terminant en mouvement hélicoïdal sur un oculus zénithal. Des masques de pierre expressifs, issus d’un bestiaire médiéval symbolique décorent cette salle de la Rotonde. Un parking se trouve à l’arrière de la Rotonde, au parking de la Rotonde. Divers parking se trouvent plus bas dans la village.

Journées européennes du patrimoine 2025

Château médiéval de Simiane-la-Rotonde