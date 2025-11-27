Les enjeux de la laïcité en France, avec Rita Hermon-Belot Musée de Bretagne Rennes

Les enjeux de la laïcité en France, avec Rita Hermon-Belot Musée de Bretagne Rennes jeudi 27 novembre 2025.

Les enjeux de la laïcité en France, avec Rita Hermon-Belot Musée de Bretagne Rennes Jeudi 27 novembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Loin du tapage médiatique dont la laïcité fait l’objet, Rita Hermon-Belot, historienne, explore la question sous l’angle de la pluralité.

Elle propose de questionner les problèmes que pose la laïcité aux expressions religieuses et en miroir, ce que ces dernières posent à la laïcité. Elle explore ainsi les défis concrets de la laïcité à l’épreuve de la diversité, pour mieux comprendre et agir dans notre société plurielle.

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces de _Laïcité française et pluralité. Au cœur des enjeux_, (éd. CNRS Editions).Un rendez-vous Grands témoins en partenariat avec la Ligue de l’enseignement dans le cadre des journées rennaises de la laïcité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-27T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-27T20:00:00.000+01:00

1



Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine