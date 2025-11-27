Les enjeux de la laïcité en France, avec Rita Hermon-Belot Musée de Bretagne Rennes
Les enjeux de la laïcité en France, avec Rita Hermon-Belot Musée de Bretagne Rennes jeudi 27 novembre 2025.
gratuit
Loin du tapage médiatique dont la laïcité fait l’objet, Rita Hermon-Belot, historienne, explore la question sous l’angle de la pluralité.
Elle propose de questionner les problèmes que pose la laïcité aux expressions religieuses et en miroir, ce que ces dernières posent à la laïcité. Elle explore ainsi les défis concrets de la laïcité à l’épreuve de la diversité, pour mieux comprendre et agir dans notre société plurielle.
Rencontre suivie d’une séance de dédicaces de _Laïcité française et pluralité. Au cœur des enjeux_, (éd. CNRS Editions).Un rendez-vous Grands témoins en partenariat avec la Ligue de l’enseignement dans le cadre des journées rennaises de la laïcité.
Début : 2025-11-27T18:30:00.000+01:00
Fin : 2025-11-27T20:00:00.000+01:00
Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine