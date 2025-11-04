Les enjeux des transitions font-ils évoluer nos modes de consommation ? Hôtel de Rennes Métropole Rennes

Les enjeux des transitions font-ils évoluer nos modes de consommation ? Hôtel de Rennes Métropole Rennes mardi 4 novembre 2025.

Les enjeux des transitions font-ils évoluer nos modes de consommation ? Hôtel de Rennes Métropole Rennes Mardi 4 novembre, 18h00 Ille-et-Vilaine

événement est ouvert à toutes et tous, sur inscription

L’Audiar, agence d’urbanisme de Rennes, organise cette rencontre en écho aux notes consacrées à l’analyse des modes de vie sur nos territoires.

En présence de Fanny Reniou, maîtresse de conférences en marketing à l’Université de Rennes, grand témoin, et d’acteurs locaux, ce temps fort sera l’occasion de partager et débattre sur nos manières d’acheter, consommer et agir dans un monde en mutation.

### Comment vivrons-nous demain ?

À l’ère des transitions — écologiques, numériques, démographiques et citoyennes —, la question des modes de vie est au cœur des réflexions de l’Audiar. Depuis 2024, l’agence explore ces mutations à travers des notes thématiques et des événements qui ouvrent le débat.

### Une dizaine de notes thématiques publiées par l’Audiar

Une série de publications éclaire les évolutions sociales, passées, en cours et à venir, en s’appuyant sur les sciences sociales tout en les ancrant dans notre territoire.

[Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l’AUDIAR](https://www.audiar.org/2025/09/12/evolutions-des-modes-de-vie-publications-debats-et-prochain-rendez-vous/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-04T18:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-04T20:00:00.000+01:00

1

https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=q0PVDM-eXkms5JaYrH3uzqMGtLkqjnNDolCeXWqVilVUN0ZGU0NWVVdPMllHTVAyQTJYQUlUVkk5Qy4u&route=shorturl

Hôtel de Rennes Métropole 4 Avenue Henri Fréville 35207 Rennes Sud-Gare Rennes 35200 Ille-et-Vilaine