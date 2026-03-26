Les enjeux du port du casque ~ Dédicace & Conférence The Roof Vercors Bourg-de-Péage

Les enjeux du port du casque ~ Dédicace & Conférence

The Roof Vercors 155 allée des deux soeurs Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 19:00:00

fin : 2026-04-02 20:30:00

Date(s) :

2026-04-02

Rencontre avec Lucille Bolomey à The Roof Vercors

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The Roof Vercors 155 allée des deux soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 38 22 evenement-vercors@theroof.fr

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English :

Meet Lucille Bolomey at The Roof Vercors

L’événement Les enjeux du port du casque ~ Dédicace & Conférence Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-03-21 par Valence Romans Tourisme