Les enjeux du port du casque ~ Dédicace & Conférence The Roof Vercors Bourg-de-Péage
Les enjeux du port du casque ~ Dédicace & Conférence The Roof Vercors Bourg-de-Péage jeudi 2 avril 2026.
Les enjeux du port du casque ~ Dédicace & Conférence
The Roof Vercors 155 allée des deux soeurs Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 19:00:00
fin : 2026-04-02 20:30:00
Date(s) :
2026-04-02
Rencontre avec Lucille Bolomey à The Roof Vercors
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The Roof Vercors 155 allée des deux soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 38 22 evenement-vercors@theroof.fr
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English :
Meet Lucille Bolomey at The Roof Vercors
L’événement Les enjeux du port du casque ~ Dédicace & Conférence Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-03-21 par Valence Romans Tourisme
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