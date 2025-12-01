LES ENQUÊTES DE NORBERT FÊTENT NOËL À ASPET !

OFFICE DE TOURISME Aspet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 14:30:00

fin : 2025-12-23 17:00:00

Date(s) :

2025-12-23

Prêt pour une aventure de Noël ? Aide Norbert à résoudre le mystère du village !

Les enquêtes de Norbert fêtent noël à Aspet !

Les enquêtes de Norbert et l’Office de Tourisme vous donnent rendez-vous pour fêter Noël ! Retrouvez Norbert le mardi 23 décembre 2025 à Aspet pour un jeu de piste dans le village à la recherche du mystérieux fantôme d’Aspet. Une aventure ludique pour (re)découvrir les trésors du village en s’amusant. Alors n’attends plus viens t’amuser et aider Norbert à résoudre ce mystère ! Et surtout… des surprises t’attendront à l’Office de Tourisme !

Le jeu de piste est à réaliser en autonomie et accompagné d’un adulte. Le jeu se déroule dans l’ensemble du village prévoir manteau, bonnet, gants et des chaussures type basket. Le jeu se conclura par un petit goûter offert par l’Office de Tourisme. .

OFFICE DE TOURISME Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39

English :

Ready for a Christmas adventure? Help Norbert solve the village mystery!

L’événement LES ENQUÊTES DE NORBERT FÊTENT NOËL À ASPET ! Aspet a été mis à jour le 2025-11-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE