LES ENQUÊTES DE NORBERT FÊTENT NOËL À SALIES-DU-SALAT ! Salies-du-Salat

LES ENQUÊTES DE NORBERT FÊTENT NOËL À SALIES-DU-SALAT !

OFFICE DE TOURISME Salies-du-Salat Haute-Garonne

Plonge dans la magie de Noël avec Norbert et pars à l’aventure dans Salies-du-Salat !

Les enquêtes de Norbert fêtent noël à Salies-du-Salat.

Les enquêtes de Norbert et l’Office de Tourisme vous donnent rendez-vous pour fêter Noël ! Retrouvez Norbert le mardi 23 décembre 2025 à Salies-du-Salat pour un grand jeu de piste à travers le village, afin de retrouver les différentes époques qui se sont dispersées après le dérèglement de l’horloge magique. Une aventure ludique pour (re)découvrir les trésors du village en s’amusant. Alors n’attends plus viens t’amuser et aider Norbert à percer ce mystère ! Et surtout… des surprises t’attendront à l’Office de Tourisme !

Le jeu de piste est à réaliser en autonomie et accompagné d’un adulte. Le jeu se déroule dans l’ensemble du village prévoir manteau, bonnet, gants et des chaussures type basket. Le jeu se conclura par un petit goûter offert par l’Office de Tourisme. .

English :

Dive into the magic of Christmas with Norbert and set off on an adventure through Salies-du-Salat!

