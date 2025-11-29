LES ENSEMBLES DE L’ECOLE DE MUSIQUE Gignac

LES ENSEMBLES DE L’ECOLE DE MUSIQUE

2 Avenue du Mas Salat Gignac Hérault

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-17

2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-21

En cette période, la magie de Noël se vit aussi en musique.

Classique, traditionnel, festif ou totalement actuel, le répertoire des ensembles vocaux et instrumentaux de l’école de musique vous plongera dans une véritable ambiance de fête.

Ces temps musicaux seront l’occasion de mises en situations sur la scène du Sonambule,

par une enthousiasmante et bénéfique expérience pour les apprentis-musiciens

de l’Ecole de musique intercommunale.

De jolis instants d’émotion, de partage et de plaisir ! .

The magic of Christmas can also be experienced through music.

Classical, traditional, festive or totally contemporary, the repertoire of the music school?s vocal and instrumental ensembles will plunge you into a truly festive atmosphere.

