Les ensorceleurs nature Halloween Lescar

Lac des Carolins Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

LES ENSORCELEURS NATURE EVENEMENT À NE PAS MANQUER HALLOWEEN

VENEZ DEGUISES

Viens fêter Halloween sur le thème de la nature et des potions magiques !

Au programme: créer ta potion magique nature et réalise une chasse au trésor grisouillante nocturne

ATTENTION PLACEs LIMITES .

Lac des Carolins Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 92 78 64 contact@hortensenature.com

