Les ensorceleurs nature Halloween Lescar vendredi 31 octobre 2025.
Lac des Carolins Lescar Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
LES ENSORCELEURS NATURE EVENEMENT À NE PAS MANQUER HALLOWEEN
VENEZ DEGUISES
Viens fêter Halloween sur le thème de la nature et des potions magiques !
Au programme: créer ta potion magique nature et réalise une chasse au trésor grisouillante nocturne
ATTENTION PLACEs LIMITES .
Lac des Carolins Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 92 78 64 contact@hortensenature.com
