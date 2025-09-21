Les entrailles de l’orgue de Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Calais

Les entrailles de l’orgue de Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Calais dimanche 21 septembre 2025.

Les entrailles de l’orgue de Saint-Pierre Dimanche 21 septembre, 14h00, 15h00 Eglise Saint-Pierre Pas-de-Calais

(à partir de 8 ans, 10 personnes max

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T14:45:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:45:00

Le talentueux organiste François Lombard nous fait le plaisir d’une présentation du fonctionnement du grand orgue de l’église Saint-Pierre inauguré en 1870 et dont il est le titulaire, des trésors cachés de cet instrument à vent impressionnant avec, pour clôturer la visite, l’exécution d’une pièce musicale de son large répertoire.

Eglise Saint-Pierre Place Crèvecoeur 62193 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « epac62@gmail.com »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville de Calais