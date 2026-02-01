Les entrainements des Braëllo Vitré

Les entrainements des Braëllo

Place du Château Vitré Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-02-28 17:30:00

2026-02-28 2026-04-11 2026-04-25 2026-06-06 2026-06-20

Cette compagnie médiévale s’inspire de l’époque du baron André III (1199-1250). Le maniement des armes et les ateliers de vulgarisation sont au coeur de leurs activités. Rencontrez ces passionnés d’histoire lors de l’un de leurs entraînements au château !

Gratuit, tout public.

Rendez-vous dans la cour du château. .

Place du Château Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 04 54

