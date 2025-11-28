LES ENTRE-ACTES SOLIDAIRE #10 Le Garage Moderne Bordeaux

LES ENTRE-ACTES SOLIDAIRE #10 Vendredi 28 novembre, 19h00 Le Garage Moderne Gironde

Prix libre

Vous aviez répondu nombreux lors de la dernière édition, et chacune de vos participations ont été précieuses et nous ont permis de poursuivre nos actions de soutien aux personnes en situation de précarité (maraudes et distribution de produits de première nécessité).

Comme toujours, vous proposer une entrée à prix libre est important pour nous, et rend notre évènement d’autant plus inclusif et accessible pour tous, quels que soient vos moyens.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux le vendredi 28 novembre au Garage Moderne pour venir festoyer et lutter avec nous contre la précarité !

LA PROGRAMMATION :

À partir de 19h30 : Quizz

* Magie avec Matheis (Magicen & Mentaliste)

* Concert avec Fabrice Legal (Chansons Incandescentes & Contrebasse)

* Concert live looping avec Vicente Vergara (musique électronique populaire entre rap, reggae, pop, cumbia)

Une belle occasion pour passer une soirée inoubliable tout en faisant un geste solidaire !

Le Garage Moderne 176 rue Achard Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine

Pour la 10ème Edition des Entre-Actes Solidaires, Les Gratuits Gironde Solidarité et Le Garage Moderne vous proposent une soirée mêlant culture et solidarité ! concert solidarité