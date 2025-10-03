Les entre-actes solidaires #9 Le Garage Moderne Bordeaux

Entrée à prix libre

Début : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T23:00:00

Fin : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T23:00:00

Stand-up – quizz – concert

Pour la 9ème Edition des Entre-Actes Solidaires, Les Gratuits Gironde Solidarité et Le Garage Moderne vous proposent une soirée mêlant culture et solidarité !

Chaque entrée contribuera à soutenir nos actions qui toutes, tentent de lutter contre la précarité alimentaire des plus vulnérables de la région Bordelaise.

Comme toujours, vous proposer une entrée à prix libre est central pour nous, et rend notre évènement d’autant plus inclusif et accessible pour tous, quels que soient vos moyens.

PROGRAMME DE LA SOIRÉE :

19H00 : Table ronde sur la thématique « Précarité menstruelle », en co-organisation avec O2 radio.

À partir de 20H30 : Stand up avec Adrien Despé

https://www.instagram.com/adriendsp?igsh=N3JqbDUxc2I5N2I=

Concerts avec Pierre Vanier (trio)

https://www.instagram.com/pierrevanierchanson…

+ surprises…

Nous vous attendons nombreux.ses le vendredi 03 octobre au Garage Moderne pour venir festoyer et lutter avec nous contre la précarité alimentaire !

Sur Facebook : https://fb.me/e/4YreFtabf

En savoir plus sur Les Gratuits : https://www.lesgratuits.org/

