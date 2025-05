Les entreprises, actrices incontournables des transitions écologiques et sociales ? – Hôtel de Rennes Métropole Rennes, 27 mai 2025, Rennes.

Les entreprises, actrices incontournables des transitions écologiques et sociales ? Hôtel de Rennes Métropole Rennes Mardi 27 mai, 18h00

Le cycle de conférences « TRANSITIONS » de Rennes Métropole, en partenariat avec l’Université de Rennes et l’Université Rennes 2, se poursuit.

C’est à cette interrogation que François Gemenne apportera des éléments de réponse.

Son analyse sera forcément la bienvenue dans un moment où, plus que jamais, nous avons besoin de partager pour comprendre et avancer collectivement dans la bonne direction.

Cette intervention s’inscrit dans le cadre du cycle de conférences Transitions, qui a pour objectif de créer un espace de rencontre pour concevoir ensemble un avenir durable, inclusif, imaginer de futurs modes de vie, de faire, à la croisée des chemins entre la science, l’industrie, la technologie, l’environnement, la formation, l’éducation, la culture, l’éthique.

François Gemenne est Président du Conseil scientifique de la Fondation pour la nature et l’homme, Directeur du Master Sustainability and Social Innovation à HEC. Il est membre du GIEC et co-auteur de son 6e rapport d’évaluation. Son dernier livre, L’écologie n’est pas un consensus, est publié aux éditions Fayard.

