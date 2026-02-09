Les entreprises d’Aix-en-Provence recrutent : +30 postes disponibles ! Aix en Provence Aix-en-Provence Mardi 3 mars, 17h30 Gratuit, sur inscription

C’est le moment de décrocher le job de vos rêves !

**Les entreprises d’Aix-en-Provence recrutent : +30 postes disponibles !**

————————————————————————–

Un Job Dating est organisé par Crédit Agricole des Alpes Provence à Aix-en-Provence, le mardi 3 mars.

Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.

Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !

Inscription gratuite et obligatoire ici : [https://job.wiz.bi/1NXQ7](https://job.wiz.bi/1NXQ7)

Les places sont limitées, ne tardez pas !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-03T17:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-03T20:30:00.000+01:00

1

eva.pachonski@obendy.com https://job.wiz.bi/1NXQ7

Aix en Provence Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

