Les entreprises d’Ajaccio recrutent : +30 postes disponibles ! Adresse communiquée aux inscrits Ajaccio
Les entreprises d’Ajaccio recrutent : +30 postes disponibles ! Adresse communiquée aux inscrits Ajaccio mardi 4 novembre 2025.
Les entreprises d’Ajaccio recrutent : +30 postes disponibles ! Adresse communiquée aux inscrits Ajaccio Mardi 4 novembre, 17h30 Gratuit, sur inscription
C’est le moment de décrocher le job de vos rêves !
**Les entreprises d’Ajaccio recrutent : +30 postes disponibles !**
——————————————————————
Un Job Dating est organisé à Ajaccio, le mardi 4 novembre.
Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.
Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !
Les places sont limitées, ne tardez pas !
**Inscription gratuite et obligatoire :** [**https://job.wiz.bi/khydK**](https://job.wiz.bi/khydK)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-04T17:30:00.000+01:00
Fin : 2025-11-04T20:30:00.000+01:00
1
https://job.wiz.bi/khydK 0763197002 aureane@obendy.com
Adresse communiquée aux inscrits Ajaccio Ajaccio Corse-du-Sud