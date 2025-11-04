Les entreprises d’Ajaccio recrutent : +30 postes disponibles ! Adresse communiquée aux inscrits Ajaccio

Les entreprises d’Ajaccio recrutent : +30 postes disponibles ! Adresse communiquée aux inscrits Ajaccio mardi 4 novembre 2025.

Les entreprises d’Ajaccio recrutent : +30 postes disponibles ! Adresse communiquée aux inscrits Ajaccio Mardi 4 novembre, 17h30 Gratuit, sur inscription

C’est le moment de décrocher le job de vos rêves !

**Les entreprises d’Ajaccio recrutent : +30 postes disponibles !**

——————————————————————

Un Job Dating est organisé à Ajaccio, le mardi 4 novembre.

Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.

Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !

Les places sont limitées, ne tardez pas !

**Inscription gratuite et obligatoire :** [**https://job.wiz.bi/khydK**](https://job.wiz.bi/khydK)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-04T17:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-04T20:30:00.000+01:00

1

https://job.wiz.bi/khydK 0763197002 aureane@obendy.com

Adresse communiquée aux inscrits Ajaccio Ajaccio Corse-du-Sud