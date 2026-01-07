Les entreprises d’Anglet recrutent : +30 postes disponibles ! Adresse communiquée aux inscrits Anglet
C’est le moment de décrocher le job de vos rêves !
**Les entreprises d’Anglet recrutent : +30 postes disponibles !**
**Un Job Dating est organisé par Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne à Anglet, le mercredi 4 février.**
Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.
Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !
**Inscription gratuite et obligatoire ici :** [**https://job.wiz.bi/VZPbo**](https://job.wiz.bi/VZPbo)
Les places sont limitées, ne tardez pas !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-04T17:30:00.000+01:00
Fin : 2026-02-04T20:30:00.000+01:00
carla@obendy.com https://job.wiz.bi/VZPbo 06 69 67 11 16
Adresse communiquée aux inscrits Anglet Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques