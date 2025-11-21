Les entreprises d’Annecy recrutent : +30 postes disponibles ! Annecy Annecy Mardi 31 mars, 17h30 Inscription obligatoire : https://job.wiz.bi/ESJj7

Un Job Dating est organisé par Crédit Agricole des Savoie à Annecy, le mardi 31 mars.

Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.

Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !

Inscription gratuite et obligatoire ici : [**https://job.wiz.bi/ESJj7**](https://job.wiz.bi/ESJj7)

Les places sont limitées, ne tardez pas !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-31T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-03-31T20:30:00.000+02:00

https://job.wiz.bi/ESJj7 eva.pachonski@obendy.com 0785949450

Annecy Annecy Annecy Haute-Savoie



